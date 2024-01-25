В Россию привезли один из самых безотказных автомобилей в мире 

Официально российская модельная линейка Volkswagen никогда не включала эту модель, но с недавнего времени ее стало возможно купить на нашем рынке благодаря усилиям параллельных импортеров. Речь идет о машине, которую сами немцы считают одним из самых надежных автомобилей в мире.

Российские «серые» дилеры начали торговать в РФ новым кроссовером VW T-Roc, выяснил Daily-Motor.Ru. Это «паркетник», который ввозят напрямую из Китая.

Представитель компактного класса SUV позиционируется как конкурент бестселлера Hyundai Creta и оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором, сочетающимся с роботизированной коробкой передач. Привод машины может быть как передним, так и полным, но в Россию приехали исключительно моноприводные варианты T-Roc.

Список оснащения таких кроссоверов включает в себя мультируль, климат-контроль, мультимедийную систему с широкоформатным сенсорным дисплеем и многое другое.

Уникальная особенность модели T-Roc связана с тем, как ее позиционируют в Германии. Недавно немецкая организация «TÜV» провела исследование, в ходе которого назвала этот кроссовер одним из самых надежных в мире.

По подсчетам аналитиков количество неисправностей в T-Roc в категории машин возрастом до 5 лет составляет всего 4,2%. По этому показателю кроссоверу не уступает ни один другой автомобиль, включая занявший первое место в этом рейтинге Volkswagen Golf Sportsvan (число дефектов в нем также составляет не более 4,2%).

В России один из самых надежных автомобилей по версии немцев оценен минимум в 2 миллиона 590 тысяч рублей.