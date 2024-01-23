Показана сцена из фильма «Форсаж: Токийский дрифт», из-за которой один из членов съемочной группы угодил в тюрьму

Третья часть фильма «Форсаж», названная «Токийский дрифт», стала одной из самых любимых для многих во франшизе. Лента вышла на экраны в 2006 году и отличалась от всех остальных собственными героями, а также новым местом действия – Японией, где дрифт главная страсть местных автолюбителей.

Накануне в Сеть выложили сцену из фильма, из-за которой один из членов съемочной группы «Форсажа» попал в тюрьму.

Речь идет о кадрах, которые вы можете наблюдать выше в видео. Это один из самых запоминающихся экшенов во всем фильме, когда главные герои пересекают культовый перекресток Сибуя с самым оживленным пешеходным переходом в мире, проносясь мимо в скольжении на своих спортивных машинах.

Было бы логично предположить, что продюсерская компания Universal Studios, стоящая за франшизой «Форсаж», запросила у японских властей разрешение закрыть это место для публики, чтобы снять знаменитую сцену. И она это сделала, но… получила отказ.

Несмотря на неудачу, режиссер Джастин Лин решил снять ее даже без перекрытия перекрестка, а студия перестраховалась от ареста кинодела, наняв мужчину, который представится им полиции и отправится в тюрьму на сутки за нарушение общественного порядка.

В итоге сцену отсняли с первого дубля и включили ее в финальную версию фильма, сделав одной из самых запоминающихся во всей нескончаемой франшизе «Форсаж».