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Стало известно, почему важно заправлять кондиционер автомобиля даже зимой

Это поможет стеклам машины не запотевать изнутри

Текст: Михаил Романченко
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Экс-автомобильный механик из Штатов, известный на видеохостинге YouTube как блогер «Скотти Килмер», рассказал о том, почему важно следить за количеством хладагента в кондиционерах автомобилей. Но не летом, весной или осенью, а даже зимой.

Казалось бы, какой смысл включать кондиционер в мороз, но, как выяснилось, все не так просто и логично, как кажется.

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По словам эксперта, это кондиционер играет важную роль в поддержании чистоты лобовых стекол при понижении температур. Вот как он комментирует свой совет:

«Я дозаправляю хладагентом кондиционер машины зимой. Неужели я сошел с ума? Возможно, но маловероятно. Дело в том, когда вы включаете отопление салона автомобиля зимой, большинство современных машин автоматически активируют как печку, так и кондиционер. Сделано это для того, чтобы очень сухой воздух предотвращал запотевание лобового стекла».

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Таким образом, по словам бывшего «заокеанского» автомеханика, если кондиционер не будет работать по причине низкого количества хладагента в нем, то воздух, выходящий из системы, будет только горячим, но не сухим, а это значит, что стекла автомобиля в таком случае будут запотевать изнутри. 

Именно по этой причине эксперт советует владельцам машин следить за количеством хладагента в кондиционерах их автомобилей и, при необходимости, как бы это не казалось абсурдным, дозаправлять их даже зимой. 

Фото: Scotty Kilmer/YouTube

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