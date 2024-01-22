Стало известно, почему важно заправлять кондиционер автомобиля даже зимой

Экс-автомобильный механик из Штатов, известный на видеохостинге YouTube как блогер «Скотти Килмер», рассказал о том, почему важно следить за количеством хладагента в кондиционерах автомобилей. Но не летом, весной или осенью, а даже зимой.

Казалось бы, какой смысл включать кондиционер в мороз, но, как выяснилось, все не так просто и логично, как кажется.

По словам эксперта, это кондиционер играет важную роль в поддержании чистоты лобовых стекол при понижении температур. Вот как он комментирует свой совет:

Таким образом, по словам бывшего «заокеанского» автомеханика, если кондиционер не будет работать по причине низкого количества хладагента в нем, то воздух, выходящий из системы, будет только горячим, но не сухим, а это значит, что стекла автомобиля в таком случае будут запотевать изнутри.

Именно по этой причине эксперт советует владельцам машин следить за количеством хладагента в кондиционерах их автомобилей и, при необходимости, как бы это не казалось абсурдным, дозаправлять их даже зимой.