Suzuki Swift Sport – раскрыты подробности о новом поколении оспортивленного японского хэтчбека

Компания Suzuki вывела в продажу хэтчбек Swift нового поколения еще в конце 2023 года, но останавливаться на нем не планирует. В ближайшем будущем своего дебюта ожидает оспортивленная модификация этой модели, которая получит к названию приставку Sport. Подробности о ней накануне раскрыли журналисты одного из самых авторитетных японских СМИ.

По информации издания «BestCarWeb», официальная премьера нового поколения 5-дверки Swift Sport может состояться уже этим летом, а продажи машины начнутся ближе к осени.

Автомобиль будет построен на той же платформе, что и обычный «Свифт», но получит несколько изменений в дизайне и техническом оснащении. Хэтчбеку достанется более агрессивный дизайн передней и задней частей кузова с собственными бамперами, юбками и спойлерами, а также увеличенные в размерах колесные диски.

Кроме того, машина немного прибавит в размерах. Ее длина составит 3,9-метра, ширина будет равна 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам. Расстояние между осями растянется до 2,4-метров.

Привод, как и в простом Swift, окажется передним, но под капотом расположится рядный 1,4-литровый турбомотор DOHC BosterJet, дополненный 48-вольтовой мягко-гибридной системой. Суммарная отдача такой связки составит около 150 лошадиных сил, а ассистировать ей предстоит 6-скоростной МКПП или 6-диапазонному «автомату».

Ориентировочная цена на Suzuki Swift Sport уже раскрыта. Ожидается, что в Японии за хэтчбек будут просить от 2 миллионов 300 тысяч иен или 1 миллиона 400 тысяч рублей по текущему курсу.