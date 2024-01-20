В Россию привезли автомобиль, ставший новым хитом в Европе

Электромобили постепенно захватывают у машин с ДВС долю их продаж. Одним из таких примеров является среднеразмерный кроссовер Tesla, который смог стать самым продаваемым автомобилем в Европе по итогам 2023 года.

Что интересно, сегодня его можно купить и в России. Причем это абсолютно новые машины 2024 года выпуска.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию приехала свежая партия электрических кроссоверов Tesla Model Y. Машины сошли с конвейера в начале этого года и представляют собой варианты Long Range с увеличенным запасом хода (до 524 км), полным приводом и электромотором мощностью 345 лошадиных сил.

Главная особенность таких автомобилей заключается в том, насколько они популярны в Европе. Согласно отчету исследовательской компании DataForce, именно Tesla Model Y является самым продаваемым автомобилем в «Старом Свете» по итогам 2023 года.

Машина разошлась в ЕС, а также Великобритании тиражом более 254 тысяч экземпляров и опередила хэтчбек Dacia Sandero (235 тысяч продаж), удерживавший звание самого популярного автомобиля в Европе многие годы.

Столь высокий спрос со стороны европейских покупателей не мог не отразиться на цене этой машины в России. За Model Y 2024 года выпуска у нас сейчас просят минимум 5 миллионов 40 тысяч рублей.