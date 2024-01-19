Британский доставщик нашел способ остановить обледенение стекол машины популярным российским алкогольным напитком 

Морозная погода сейчас актуальна не только для России, но и для Европы, что заставляет многих «старосветских» водителей по утрам прибегать к нестандартным методам защиты стекол своих машин от появления наледи.

Одним из них поделился доставщик из Великобритании Джек Ментигли, раскрывший собственный лайфхак местному изданию «The Sun».

По словам водителя службы доставки, он нашел идеальный способ остановить обледенение лобового стекла автомобиля. И для этого понадобится популярный алкогольный напиток, созданный в России.

Речь идет, разумеется, о водке. Мужчина утверждает, что простой трюк с распылением этого спиртного напитка на лобовое стекло машины накануне вечером позволяет ему не чистить стекла автомобиля ранними утрами, когда он отправляется на работу, тем самым экономя драгоценные минуты.

Британский доставщик заявляет, что для такого способа подойдет даже любая дешевая бутылка водки, поскольку содержащийся в ее составе спирт способен не замерзать еще лучше, чем в дорогих антиобледенителях, купленных в автомагазинах.