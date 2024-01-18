Будущий самый дорогой корейский кроссовер выехал на финальные тесты

Компания Ioniq появилась как премиальный электрический премиальный суббренд Hyundai в 2020 году. С тех пор в линейке марки появилось несколько моделей, включая приподнятый хэтчбек Ioniq 5, его заряженную модификацию с приставкой в виде буквы «N», а затем и седана Ioniq 6.

Ближайшей новинкой бренда должен стать полноразмерный кроссовер, который окажется самым дорогим корейским SUV.

Накануне машину, которую, по слухам, назовут Ioniq 7, подловили на финальных испытаниях в Южной Корее. Автомобиль был облачен в камуфляж, но уже не такой тяжелый, как на предыдущих испытаниях, что говорит о скорой премьере модели.

Судя по сделанным фотошпионами снимкам, машина получит дизайн, схожий с концептом Seven (заглавное изображение). Ей достанутся такие же квадратные колесные арки, наклонный профиль крыши, а также инновационная светотехника с двухуровневыми фарами и полосой дневных ходовых огней на торце капота.

Заглянуть внутрь прототипа автомобильным папарацци не удалось, но ожидается, что интерьер Ioniq 7 будет излучать футуристический минимализм и задействует множество альтернативных материалов.

Технический «семерка», вероятно, будет предложена как в заднеприводной, так и полноприводной модификациях с дорожным просветом около 20 сантиметров. Кроссовер, длина которого превысит 5 метров, может получить основные компоненты, роднящие его с Kia EV9, в том числе варианты тяговых аккумуляторов на 76,1 и 99,8 кВт/ч с возможностью быстрой зарядки от 10 до 80% всего за 25 минут.

Производство нового большого премиального корейского кроссовера обещают начать в середине 2024 года на заводе Hyundai. Впоследствии производство машины расширят предприятием в США, где автомобили будут собирать для местного рынка.