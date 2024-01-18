Вместительная версия Renault Duster появится в конце 2024 года

Несколько лет назад компания Renault в рамках своей инициативы Renaulution представила план, согласно которому до 2025 года появится сразу два новых кроссовера марки B и C-сегмента. Первым является свежее поколение Duster, дебютировавшее в конце прошлого года, а вторым должен оказаться его 7-местный родственник, известный как Bigster. Накануне стало известно, когда стоит ждать премьеру последнего.

Согласно информации, раскрытой журналистами бразильского подразделения издания «Motor1», презентация серийного «паркетника» Renault Bigster, который в Европе собираются продавать под маркой Dacia, состоится уже в конце 2024 года.

Ожидается, что новый SUV Renault и Dacia получит кузов длиной 4,6-метра (на 0,3-метра больше нового Duster), а также будет иметь 3-рядную компоновку салона, обеспечивающую достаточно места для размещения семи человек.

Интерьер товарного Bigster обещают изготовить из экологически чистых материалов, а защитные элементы от царапин выполнить из переработанного пластика.

В основу кроссовера ляжет платформа CMF-B, которая поддерживает как двигатели внутреннего сгорания, так и гибридные силовые установки. Для «Бигстера» могут припасти мощную гибридную систему, известную как Hybrid 140, которая работает на базе 1,6-литрового бензинового ДВС, батареи емкостью 1,2 кВт/ч, электромотора мощностью 49 лошадиных сил и стартер-генератора.

Помимо нее машина может получить под капот 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 48-вольтовой гибридной системой. У кроссовера будет несколько ездовых режимов, а также опциональная система полного привода (AWD).

Продавать Bigster собираются не только в 7-местной, но и 5-местной версии. Причем первой на рынок выйдет как раз менее вместительная. Ориентировочные сроки появления автомобиля в автосалонах: конец 2024 – начало 2025 года.