Недорогой кроссовер Mitsubishi, за которым выстраиваются очереди, получил леворульную версию: скоро в России?

В середине августа прошлого года компания Mitsubishi представила новый бюджетный субкомпактный кроссовер XForce. Несмотря на то, что продажи машины на первом для нее рынке (Индонезия) начались только в ноябре, за автомобилем выстроились огромные очереди еще с лета.

А теперь выяснилось, что XForce готов появиться в других странах и на этот раз в леворульной версии, которая впоследствии может добраться и до России (по параллельному импорту).

Первой экспортной страной для нового недорогого кроссовера Mitsubishi должен оказаться Вьетнам. Там, напомним, правостороннее движение, а значит это будут леворульные исполнения XForce. Точно такие же «паркетники» в перспективе имеют шансы доехать до Филиппин, а затем и до Европы.

Судя по дебютным фотографиям, кроссоверы Mitsubishi с левосторонним расположением руля и педалей внешне почти ничем не отличаются от оригинальных праворульных (единственное исключение – расположение стеклоочистителей).

В базовой версии «паркетники» обладают дорожным просветом в 219 мм, но в более дорогих имеют клиренс 222 мм.

Механически машины для всех рынков одинаковы и оснащены безальтернативным 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, выдающим 103 лошадиные силы и 141 Нм крутящего момента.

МКПП в XForce не предусмотрена конструкцией, так что единственным вариантом трансмиссии может быть вариатор. Что касается типа привода, то он заявлен как исключительно передний.

В Индонезии за новинку Mitsubishi сейчас просят от 20 тысяч долларов или примерно 1,7 млн. рублей по текущему курсу.