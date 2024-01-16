В Россию привезли первый Lamborghini 2024 года выпуска

Российский авторынок начал постепенно пополняться иномарками актуального года выпуска, которые со временем вытеснят с него машины предыдущего производственного года. Одним из примеров этого стала компания Lamborghini, линейка которой в РФ обзавелась первой моделью в 2024 году.

Речь идет о кроссовере Lamborghini Urus S. Как выяснил Daily-Motor.Ru, машина 2024 года выпуска прибыла в Россию по схеме параллельного импорта из Германии через Республику Беларусь.

Частный продавец заявляет, что ЭПТС на автомобиль находится в стадии получения, но уже выложил объявление на одном из популярных российских классифайдов.

В нем говорится, что итальянский кроссовер пурпурного цвета укомплектован 4-литровым бензиновым мотором мощностью 666 лошадиных сил, а также 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода, которая досталась ему от флагманского варианта Urus Performante.

У машины адаптивная пневмоподвеска, обеспечивающая улучшенный ездовой комфорт при поездках по плохому асфальту, а также 22-дюймовые колесные диски.

Что касается цены, то за первый Lamborghini 2024 года, ввезённый в Россию, продавец просит 46 миллионов 200 тысяч рублей.