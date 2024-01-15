Новый 7-местный кроссовер Mazda представят в феврале

Японский автопроизводитель Mazda продолжает обновлять собственную линейку кроссоверов совершенно новыми моделями, построенными с оглядкой на премиальные автомобили. Сегодня в продаже доступны уже минимум два таких «паркетника» – CX-60, а также CX-90. Но вскоре к ним присоединится вседорожник, который расположится посередине между этими моделями.

Речь идет о 7-местном кроссовере, который назовут CX-80. Согласно новым слухам, пришедшим, как ни странно не из Японии, а из Китая, анонс машины уже не за горами. Утверждается, что премьера автомобиля, длина которого составит около 5 метров, может состояться уже в феврале этого года.

Кроссовер будет построен на заднеприводной архитектуре, легшей в основу CX-60 и CX-90 и должен получить под капот 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.

Внешне машине может достаться точно такой же язык дизайна, который ранее был опробован в его родственниках по платформе.

Он, напомним, включает в себя раздельные линзованные светодиодные блоки дальнего и ближнего света, широкую радиаторную решетку с хромированной окантовкой, и непрерывные воздухозаборники, усиливающие чувство спортивности.

Внутри кроссовера ожидается появление полностью цифровой комбинации приборов, мультимедийной системы с 12,3-дюймовым дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay/Android Auto, а также беспроводной зарядки для смартфонов и семи посадочных мест.

CX-80 заявлена как глобальная модель, а это значит, что продавать машину будут не только в Японии, но и в других странах.