Раскрыты 7 признаков того, что аккумулятор машины нуждается в замене

Зима – настоящий убийца аккумуляторов. Именно в это время года хорошо проявляются все недостатки батарей, которые уже отслужили свое и нуждаются в замене.

Журналисты издания «Periodismodelmotor» раскрыли семь симптомов того, что аккумулятор автомобиля изношен и пора задуматься о покупке нового.

Машина не заводится… или заводится, но с трудом

Первый и, пожалуй, самый явный признак того, что автомобильная батарея изношена и вот-вот завершит свой срок службы, заключается в том, что запустить двигатель с ней оказывается непросто.

Горит индикатор заряда батареи

Появление светящей лампочки на приборной панели, выглядящей по форме как аккумулятор, может нести в себе сразу много проблем. Во-первых, это говорит о том, что в электрике что-то идет не так.

Помимо очевидных сложностей с аккумулятором, в том числе коррозию или недозатяжку его клемм, причиной такой индикации могут быть неисправности генератора.

Тусклый свет фар

Как ни странно, но именно освещение может являться хорошим показателем состояния аккумулятора. В машинах с батареями, которым приходит конец, фары могут моргать или даже выключаться во время поездки.

Коррозия клемм

Если на полюсах аккумулятора имеется видимый глазу белый, зеленый или коричневый налет, то это сигнал того, что с батареей что-то не так. Кислота из нее выходит наружу, вступая в реакцию с внешними металлическими деталями. И связано это может быть как с перезарядкой, так и недостаточным зарядом, а также старостью аккумулятора.

Вздутие корпуса

Еще одним симптомом того, что батарея машины изношена, является наличие на ее корпусе нехарактерных выпуклостей. В отдельных случаях это может приводить к трещинам и даже протечкам электролита.

Что может привести к тому, что аккумулятор вздуется? Причин сразу несколько – от перезаряда, до воздействия экстремально низких температур.

Странный запах

Когда дело доходит до того, чтобы проверить насколько батарея находится в хорошем состоянии, подойдет использование даже простого обоняния. Запах, исходящий от аккумулятора на последнем издыхании, часто сравнивают с ароматом, который источают тухлые яйца.

Его виновником является серная кислота, которая разлагается и выделяет сероводород.

Возраст

Замыкает список признаков, что аккумулятор пора менять, его возраст. По мнению большинства экспертов, в среднем батарея способна служить при оптимальной производительности от 3 до 5 лет, но у отдельных компаний на аккумуляторах указываются собственные сроки.