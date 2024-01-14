В Россию привезли новую партию кроссоверов Toyota с очень долговечными двигателями

SUV-линейка японского автопроизводителя Toyota включает в себя немало популярных кроссоверов, но эта компактная модель является особенной не только из-за того, что именно она считается самым популярным «паркетником» марки в мире, но и из-за своих надежных двигателей.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли партию кроссоверов Toyota RAV4. Это первые машины 2024 года выпуска, которые появились в нашей стране, а значит они являются наиболее новыми.

Особенностью модели RAV4 является ее список двигателей, делающих этот кроссовер одним из самых надежных.

Согласно исследованию журнала «HotCars», именно «РАВ4» является компактным кроссовером, использующим самые долговечные моторы. Речь идет как о 2-литровом, так и 2,5-литровом бензиновых агрегатах, которые за долгие годы зарекомендовали себя как абсолютно беспроблемные.

В Россию привезли машины как с «младшим», так и «старшим» двигателями. Их мощность составляет 173 и 199 лошадиных сил. Ассистирует моторам автоматическая коробка передач, а привод можно выбрать как передний, так и полный.

Что касается цен, то за новые Toyota RAV4 2024 года выпуска на нашем рынке сейчас просят от 4 миллионов 750 тысяч рублей.