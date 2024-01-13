Mitsubishi Lancer Evo V, принадлежавший легенде ралли, продают за 11 млн рублей

Культовость модели Mitsubishi Lancer Evolution в мире не возможно подвергнуть сомнениям. Но среди всех таких машин существует как минимум один экземпляр, который позволит почувствовать его владельца особенным.

Речь идет об автомобиле, который принадлежал ныне покойной звезде ралли Ричарду Бернсу. Накануне его выставили на продажу на аукционе Iconic Auctioneers.

Машина представляет собой черный Lancer Evo пятого поколения S500 TMR с пробегом всего 1300 километров, который был подарен гонщику после победы Mitsubishi в Кубке конструкторов чемпионата мира по ралли 1998 года.

Несмотря на то, что пилот заводской команды «Митсубиси» впоследствии заключил контракт с Subaru, Бернс решил не продавать машину и оставил ее в своем гараже, в котором Lancer Evo находился вплоть до 2020 года.

Затем седан был выкуплен у семьи гонщика аукционным домом Iconic Auctioneers и отправлен на реставрацию, обошедшуюся ему в 16 тысяч 500 фунтов стерлингов или около 1,8 миллиона рублей.

Под капотом 4-дверки находится 2-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, выдающий 280 лошадиных сил. Связку ему составляет фирменная система полного привода, большие тормоза фирмы Brembo и расширенная колея.

За уникальный автомобиль планируют выручить от 80 до 100 тысяч фунтов стерлингов или примерно от 9 до 11 миллиона рублей по текущему курсу.