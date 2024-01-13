В Россию начали ввозить новый технологичный и мощный кросс-купе от Nissan

Компания Nissan многие годы относилась к своей линейке SUV-моделей максимально консервативно, но в какой-то момент задумалась о том, чтобы создать супер-современный кроссовер, не похожий на все остальные. Именно его недавно начали ввозить в Россию по параллельному импорту.

Так называемые «серые» дилеры приступили к продажам в РФ кросс-купе Nissan Ariya. Это полностью электрический «паркетник» со спортивным дизайном, а также мощной силовой установкой.

Машину называют самым технологичным автомобилем в линейке серийных моделей Nissan. И неспроста.

В «топовом» варианте оснащения (High Performance Four Wheel Drive) Ariya способна выдавать до 435 лошадиных сил, а наличие сразу двух электромоторов позволяет машине иметь полный привод.

Максимальный запас хода японского «паркетника» составляет 500 километров (по циклу WLTP).

Длина Nissan Ariya составляет около 4,6-метров, а расстояние между осями равно 2,7-метрам. Таким образом, по габаритам купеобразный «паркетник» близок к бестселлеру X-Trail.

Цены на новый мощный спортивный купе-кроссовер «Ниссан» в России начинаются с отметки в 3 миллиона 300 тысяч, но в самых продвинутых версиях машины 2023 года стоят до 5 миллионов 370 тысяч рублей.