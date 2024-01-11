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Популярный за границей автомеханик назвал 3 вещи, которые нельзя делать со своими автомобилями

Все они касаются гаражного тюнинга

Текст: Алексей Шмидт
pros and cons of suspension lowering

Американский автомеханик Скотти Килмер, проработавший в автосервисе на протяжении 55 лет, теперь владеет собственным и очень популярным YouTube-каналом, в котором делится с подписчиками своими мыслями по поводу многих автомобильных вопросов.

Накануне на его странице вышел новый ролик, в котором эксперт раскрыл три вещи, которые категорически нельзя делать со своей машиной. 

Килмер утверждает, что некоторые доработки, которые владельцы автомобилей периодически пытаются реализовать в своих «железных конях», могут иметь для них неприятные, а порой и драматические последствия:

«Некоторые парни занижают клиренс своей машины. Не делайте это! Вы столкнетесь с лежачим полицейским и повредите днище автомобиля. Кроме того, это повлияет на его управляемость не лучшим образом, ведь он проектировался не для того, чтобы быть очень низким».

Следующим шагом, которого стоит избегать, заокеанский эксперт назвал другой популярный вид тюнинга:

«Не надевайте гигантские шины на автомобиль. Во-первых, это выглядит глупо, а во-вторых – этим вы убьете свою трансмиссию». 

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Замкнула список модернизаций, от которых стоит воздерживаться любому автомобилисту, установка гигантских спойлеров на заднюю часть машины:

«Наконец, парни, не клейте эти огромные антикрылья на свои автомобили. Да, если вы едете со скоростью 350 километров в час, они увеличат вашу прижимную силу. Но в большинстве машин они просто стоят и не влияют абсолютно ни на что, кроме внешнего вида». 

Источник:Скотти Килмер/YouTube

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