Популярный за границей автомеханик назвал 3 вещи, которые нельзя делать со своими автомобилями

Американский автомеханик Скотти Килмер, проработавший в автосервисе на протяжении 55 лет, теперь владеет собственным и очень популярным YouTube-каналом, в котором делится с подписчиками своими мыслями по поводу многих автомобильных вопросов.

Накануне на его странице вышел новый ролик, в котором эксперт раскрыл три вещи, которые категорически нельзя делать со своей машиной.

Килмер утверждает, что некоторые доработки, которые владельцы автомобилей периодически пытаются реализовать в своих «железных конях», могут иметь для них неприятные, а порой и драматические последствия:

Следующим шагом, которого стоит избегать, заокеанский эксперт назвал другой популярный вид тюнинга:

«Не надевайте гигантские шины на автомобиль. Во-первых, это выглядит глупо, а во-вторых – этим вы убьете свою трансмиссию».

Замкнула список модернизаций, от которых стоит воздерживаться любому автомобилисту, установка гигантских спойлеров на заднюю часть машины: