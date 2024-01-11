Популярный за границей автомеханик назвал 3 вещи, которые нельзя делать со своими автомобилями

Американский автомеханик Скотти Килмер, проработавший в автосервисе на протяжении 55 лет, теперь владеет собственным и очень популярным YouTube-каналом, в котором делится с подписчиками своими мыслями по поводу многих автомобильных вопросов.
Накануне на его странице вышел новый ролик, в котором эксперт раскрыл три вещи, которые категорически нельзя делать со своей машиной.
Килмер утверждает, что некоторые доработки, которые владельцы автомобилей периодически пытаются реализовать в своих «железных конях», могут иметь для них неприятные, а порой и драматические последствия:
Следующим шагом, которого стоит избегать, заокеанский эксперт назвал другой популярный вид тюнинга:
Замкнула список модернизаций, от которых стоит воздерживаться любому автомобилисту, установка гигантских спойлеров на заднюю часть машины: