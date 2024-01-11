Вместо популярных кроссоверов Renault и Nissan в России теперь можно купить… Samsung

Компания Renault покинула наш рынок еще в прошлом году, продав собственные заводы в стране. Параллельно с этим французы поставили ввоз своих машин на «стоп», а значит те их автомобили, которые сегодня добираются до РФ, являются продуктом «серого импорта».

Иронично, но именно он позволил начать поставки в Россию нового кроссовера, который несмотря на глубокую связь с Renault и Nissan зовется «Самсунгом».

Малоизвестный факт: Samsung – это не только компания, занимающаяся производством электроники, но еще и южнокорейское подразделение Renault (не имеет отношения к материнской фирме), выпускающее машины для собственного рынка.

Как раз оттуда в Россию недавно начали ввозить «паркетник», выглядящий как Renault Koleos (продавался в РФ с 2017 по 2020 год) и использующий платформу хорошо известного у нас Nissan X-Trail.

Машину с индексом QM6 предлагают с бензиновым мотором, выдающим 177 лошадиных сил, но не с 2,5-литровым атмосферным, известным в России по модели X-Trail, а 2-литровым «наддувным» агрегатом. Ассистирует ему бесступенчатый вариатор и система полного привода.

В арсенал кроссовера Samsung входит светодиодная оптика, динамические указатели поворотов сзади, климатическая система, легкосплавные колеса и мультимедийная система современного формата.

Сегодня такой автомобиль можно приобрести только у одного дилера, занимающегося ввозом машин из-за границы и располагающегося во Владивостоке. Заплатить за него придется 3 миллиона 280 тысяч рублей.