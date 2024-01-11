В Россию привезли самый популярный автомобиль на планете

Еще совсем недавно безоговорочным лидером по объемам продаж в мире был автомобиль с ДВС в лице Toyota Corolla, но 2023 год расставил все на свои места и впервые наиболее продаваемой машиной на планете стал электрокар. Именно его накануне привез в Россию в небольшом количестве ряд параллельных импортеров.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров начали торговлю свежими электромобилями Tesla Model Y.

Машины были выпущены в четвертом квартале прошлого года и уже доступны для российских покупателей в нескольких мощностных версиях – от 345 до 514 лошадиных сил.

Уникальная особенность Tesla Model Y с некоторых пор заключается в том, что это не просто желанный многими электрокар, но еще и самый популярный автомобиль на планете.

Согласно независимым подсчетам, по итогам 2023 года американский автопроизводитель продал по всему миру более 1 миллиона 200 тысяч экземпляров Model Y, благодаря чему опередил Toyota с ее знаменитым бестселлером Corolla примерно на 100 тысяч авто.

В России самая продаваемая машина на планете стоит недешево. За новые Tesla Model Y, ввезенные совсем недавно, дилеры просят от 6 миллионов 590 тысяч до 7 миллионов 750 тысяч рублей в зависимости от жадности самого автосалона, а также уровня оснащения автомобиля.