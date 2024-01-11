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Suzuki к 2026-2027 году выпустит новый маленький электрический хэтчбек за 1,3 млн рублей

Его собираются продавать по всему миру

Текст: Михаил Романченко
20240110042631 Suzuki eWX Concept

Компания Suzuki активно стремится окунуться в электрификацию и готовит сразу несколько новинок в этом сегменте. Вслед за ее дебютным кроссовером под названием eVX в продажу ближе к 2026-2027 годам поступит новый маленький «батарейный» хэтчбек. 

Автомобиль будет построен на платформе концепта eWX, представленного на автосалоне в Токио в прошлом году.

Речь идет о совершенно новой архитектуре с кодовым названием K-EV, которая позволит обеспечить машине продвинутый показатель запаса хода и доступную цену на фоне конкурентов.

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Никаких технических подробностей о новинке Suzuki пока, разумеется, нет. Автомобиль находится на начальной стадии разработки и еще даже не выехал на тестовые испытания. Зато известно, с какой страны он начнет свой вояж во миру.

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Этим государством должна оказаться Индия, где машина бросит вызов местному бестселлеру Tata Tiago EV с ценой до 1 миллиона 200 тысяч рупий или примерно 1 миллион 300 тысяч рублей по текущему валютному курсу. 

Источник:AutocarIndia

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