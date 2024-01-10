В Россию привезли знаменитый автомобиль гольф-класса

На российском рынке эта модель была известна еще с давних времен и даже сходила с конвейера завода в поселке Шушары (Санкт-Петербург), став чуть ли не самым популярным автомобилем гольф-класса. В 2022 году машина получила новую жизнь, превратившись в современного вида хэтчбек и универсал. Один из них накануне был ввезен в Россию крупной компанией, специализирующейся на параллельном импорте.

Редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в распоряжении одного из «серых» дилеров хэтчбек Opel Astra нового поколения.

Автомобиль 2023 года выпуска приехал в РФ из Европы и представляет собой машину, оснащенную 1,5-литровым дизельным турбомотором мощностью 130 лошадиных сил и 8-скоростной автоматической коробкой передач.

Машина построена на современной платформе EMP2, которая ранее легла в основу таких популярных моделей как Peugeot 308 и DS 4. Длина хэтчбека равна 4,6-метрам, ширина – 1,9-метрам, а высота – 1,5-метрам.

В багажнике 5-дверки может разместиться до 422-литров груза, но при желании этот показатель можно увеличить до 1339 литров, если сложить задние кресла.

Уже в стартовом варианте в арсенал Astra L входят климатическая система, круиз-контроль, датчики парковки, а также широкий список систем безопасности, в том числе система контроля усталости водителя и распознавания дорожных знаков.

Вот только за все это обилие придется неплохо раскошелиться. Стоимость новой «Астры», ввезенной в Россию в единичном экземпляре, составляет ни много ни мало 3 миллиона 430 тысяч рублей.