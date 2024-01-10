Раскрыт необычный совет, который позволит быстрее прогреть салон автомобиля в холодные дни

Зима все активнее вступает в свои права и бьет по многим городам сильными морозами, чем заставляет многих автомобилистов сталкиваться с тривиальной проблемой – прогрева машины. Как сделать так, чтобы не дрожать от холода во время прогрева автомобиля рассказали эксперты.

Многие автолюбители, обладающие автозапуском, предпочитают заводить свои машины заранее, а это значит, что у них есть некоторое время до того, как сесть в автомобиль и включить печку. Но существует более быстрый способ нагреть салон авто.

Организация Trusted Automative Professionals (TAP) поделилась в своем блоге советом, согласно которому водителю следует переключить отопитель салона в холодный режим и выключить обдув.

Это может показаться нелогичным, но именно так работает система отопления/охлаждения машины. Затем, начав движение, можно включить обогрев и вентилятор.

Утверждается, что таким образом салон автомобиля нагреется быстрее, чем если бы автовладелец сел в машину, включил печку в горячий режим и активировал обдув.

Если хорошо подумать, то этот совет действительно имеет определенный смысл. Включив обогрев и вентилятор одновременно, большую часть времени прогрева двигателя внутрь салона будет попадать холодный воздух с улицы и это явно не поможет прогреть его быстрее.

Отдельно отмечается, что владельцам машин с климат-контролем следовать этому лайфхаку не нужно, ведь их автомобили способны самостоятельно регулировать температуру прогрева салона.