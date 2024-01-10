У китайской «пародии» на Suzuki Jimny появится 5-дверная версия

В мае прошлого года совместное китайское предприятие SAIC-GM-Wuling представило на суд общественности новый проект, который удивил своим дизайном. Компактный кроссовер, работающий на электричестве, оказался сильно похож внешне на рамный внедорожник Suzuki Jimny, но сильно отличался от японца технически.

Машина уже вышла в продажу в «Поднебесной» и вскоре появится на экспортных рынках, причем не только в 3-дверном, но и удлиненном варианте.

Накануне в Сети появились шпионские фотографии Baojun Yep в версии Plus, главным отличием которой станет растянутый кузов и наличие еще двух дверей сзади.

Длина обычного Yep составляет 3,4-метра, в то время как у Yep Plus этот показатель может достигнуть отметки в 4 метра. Вкупе с удлиненной колесной базой прибавка должна позволить расположиться на заднем ряду машины сразу трем пассажирам.

Судя по шпионским снимкам, существенных изменений в дизайне кроссовера не предвидится. Он сохранит ретро-квадратный стиль и поменяется только в профиль, да и то исключительно благодаря появлению двух дополнительных дверей.

О технической части Baojun Yep Plus информации пока нет, но, скорее всего, машина получит батарею большего размера, чем в 3-дверной версии. Простой Yep, напомним, оснащается тяговым аккумулятором на 28,1 кВт/ч, запас хода которой достигает отметки в 303 километра.

Максимальная мощность электромотора кроссовера равна 68 лошадиным силам, а привод может быть только передним.