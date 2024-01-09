У популярного японского пикапа скоро появится хардкорная версия

Компания Mitsubishi продает свой знаменитый пикап L200 в Японии под именем Triton. Недавно машина перешла в шестое по счету поколение серьезно изменившись как снаружи, так и внутри и обзаведясь новой лестничной рамой. Но вскоре у нее появится «хардкорный» вариант, который обещают представить на ближайшем Токийском автосалоне 2024 года.

Речь идет о максимально внедорожной модификации, которая в случае с японским утилитарником сделает машину адаптированной для использования во всевозможных экспедициях.

Пикап построят на базе концепта Snow Shredder Concept. Его главные отличия от обычного Triton будут заключаться в увеличенном дорожном просвете, специальном силовом обвесе, а также стальной защите днища.

Кроме них у машины появится шноркель, дополнительная светотехника, внедорожные шины, экспедиционный багажник на крыше и кунг, внутри которого можно будет хранить все необходимое для дальних поездок по бездорожью оборудование.

Никаких подробностей о том, изменится ли агрегатная линейка пикапа, нет. Обычный Triton шестого поколения, напомним, комплектуется 2,4-литровым дизельным мотором с тремя вариантами форсировок: на 148, 181 и 201 лошадиную силу.

Связку ему составляет как «механика», так и «автомат», а также сложная система полного привода с режимами: 2H (задний привод), 4H (4×4), 4HLc (4×4 с заблокированным межосевым дифференциалом), 4LLc («понижайка» с заблокированным межосевым дифференциалом).

Премьера машины состоится уже на этой неделе (12 января), когда свои двери откроет Токийский автосалон.