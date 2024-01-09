Раскрыт лайфхак, как можно предотвратить обледенение лобового стекла всего за 10 рублей

Зима находится в полном разгаре и сейчас активно давит морозами в центральной части России, создавая для автовладельцев проблему с очисткой их лобовых стекол. Но существует один лайфхак, который способен сэкономить время водителя морозным утром. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно будет задействовать один популярный бытовой продукт. Но есть нюанс – он может заставить вас прослезиться.

Как сообщает издание «The Sun», если взять из дома луковицу и разрезать ее пополам, а затем протереть ей стекла автомобиля, то лед на них не образуется.

Способ актуален для тех, кто не горит желанием активно работать скребком, или долго ждать, пока стекла отойдут ото льда благодаря работе печки в салоне.

За счет пленки, которая появится на стеклах машины после натирания их луком, наледи будет невозможно прилипнуть к их покрытию, а это значит, что они не покроются изморозью.

Одним из самых популярных аргументов в пользу использования лука называют его дешевизну по сравнению с популярными автомобильными антиоблединителями. В любом супермаркете можно купить луковицу по цене около 10 рублей, либо просто заглянуть на кухню дома.

Но существует у такого решения и минус – запах лука, который многим кажется неприятным и может вызвать у водителя во время натирания стекол обильное слезоотделение.