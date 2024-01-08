В Россию привезли самый надежный 3-рядный SUV в мире

Класс SUV сейчас формально включает в себя как современные кроссоверы, так и полноценные внедорожники. Особым спросом в нем пользуются 3-рядные модели, способные уместить внутри вплоть до 7 пассажиров. Накануне стало известно, что в Россию приехала партия одного из таких автомобилей, который на фоне остальных считается особенным.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры ввезли в РФ свежую партию внедорожников Toyota Land Cruiser, оснащенных тремя рядами сидений.

Машины были выпущены в последнем квартале 2023 года и предлагаются сразу с несколькими вариантами моторов – 3,5-литровым 415-сильным бензиновым, а также 3,4-литровым 299-сильным дизелем. Связку обоим составляет автоматическая коробка передач и система полного привода.

Уникальной особенностью этой модели Toyota является одно обстоятельство, делающее машину лучшей в своем сегменте.

Согласно исследованию авторитетного журнала «iSeeCars», Toyota Land Cruiser является самым безотказным SUV в мире в категории 3-рядных автомобилей. Оценка надежности этой модели составляет 9,8-балла из 10, что на 0,3 балла больше, чем у Toyota Tacoma и на 0,7 балла, чем у Honda Pilot соответственно.

В России самые беспроблемные 3-рядные SUV на планете в зависимости от версии сейчас стоят от 12 миллионов рублей.