Suzuki выпустит новый минивэн на базе Spacia

Компания Suzuki намерена расширить свою модельную линейку, предназначенную для рынков развивающихся стран, новинкой, которая будет построена на уже продающимся минивэне бренда. Накануне о нем появились первые подробности.

В ближайшие планы Suzuki входит запуск нового поколения моделей Swift и Dzire, а затем электрического кроссовера eVX, но в долгосрочной перспективе гамма японской марки расширится за счет компактного минивэна на базе Suzuki Spacia.

Утверждается, что сейчас новинка проходит под заводским наименованием YDB и будет готова ближе к 2026 году. Первым рынком для нее станет Индия.

Машина будет отличаться от оригинального минивэна Spacia, продающегося в Японии, собственным внешним обликом, а также станет длиннее. Предполагается, что автомобиль вытянется до 3395 мм, а также лишится раздвижных дверей, ставших характерной особенностью модели Spacia.

Форм-фактор YDB должен оказаться близок к оригиналу, получив квадратный силуэт и много места в салоне.

Внутри установят до трех рядов сидений, а также расширят оснащение минивэна новыми функциями, недоступными для японского вэна.

Еще одним отличием новинки Suzuki от японской модели Spacia должен оказаться 1,2-литровый бензиновый мотор серии Z, который вскоре дебютирует в четвертой генерации Swift. Связку ему под капотом нового минивэна составят как МКПП, так и «автомат».