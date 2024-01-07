Новый Renault Duster оценили во Франции в 1,9 млн рублей

Компания Renault представила новое поколение кроссовера Duster совсем недавно (осенью прошлого года), но уже готовится начать продажи существенно изменившегося «паркетника» в Европе. Первым рынком для новинки должна оказаться родная Франция, где автомобиль предложат под брендом Dacia.

Накануне местный офис этой марки опубликовал прайс-лист на машину, когда-то пользовавшуюся в России очень высоким спросом. Ее оценили в сумму, за которую у нас сегодня с большим трудом можно купить самый простейший китайский кроссовер.

На официальном сайте Renault Group во Франции для нового Duster указана следующая стоимость: в базовой комплектации с передним приводом (комплектация Essential) за машину нужно будет заплатить 19 тысяч 690 евро (примерно 1,9 млн рублей).

Следующим в иерархии модели значится вариант Espression – с ценой в 21 тысячу 600 евро (2,1 млн рублей), тогда как самая дешевая версия Duster с полным приводом обойдётся французам в 23 тысячи 400 евро (2,3 млн рублей).

Базовая гибридная версия модели, согласно информации с официального сайта, стоит 26 тысяч 600 евро (2,6 млн рублей), а самые «жирные» комплектации Extreme и Journey оценены в 28 тысяч 100 евро (2,8 млн рублей).

Несмотря на уже раскрытый прайс-лист, продажи нового поколения Duster в Европе стартуют еще нескоро. Первые поставки запланированы только на второй квартал 2024 года. Перед этим машину впервые покажут вживую на автосалоне в Женеве 26 февраля.