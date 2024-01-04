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В Россию привезли новую партию кроссоверов, которые американцы считают лучшими в 2024 году

За них просят от 3,9 до 5,8 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
Копия blue 2022 Toyota RAV4 XSE side shot promo 1

Компактный класс кроссоверов является одним из самых популярных на мировом рынке. И дело здесь не только в их цене, но и в характеристиках, покрывающих потребности практически любого владельца. Одним из представителей этого сегмента является хорошо известный в России кроссовер Toyota RAV4, очередная партия которого, ввезенная по параллельному импорту, прибыла в страну в первые дни 2024 года.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, отечественные дилеры готовятся выставить на продажу самые свежие варианты RAV4, выпущенные в самом конце 2023 года. Это автомобили, импортированные из нескольких стран, и обладающие разным оснащением. 

Копия 2022 Toyota RAV4 XSE SUV blue 1001x565 1 1

К примеру, в новой партии есть как машины с 2-литровыми и 2,5-литровыми бензиновыми моторами, хорошо известными россиянам, так и гибридными силовыми установками. 

Уникальной особенностью конкретно этой модели Toyota является награда, присвоенная по завершении 2023 года авторитетным автомобильным американским изданием «HotCars». Журналисты назвали машину лучшим компактным кроссовером в 2024-м году. 

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В список плюсов, которые сделали RAV4 лучшим небольшим SUV, вошли: отличное соотношение цена/качество, надежность и ремонтопригодность, а также приемлемые технические характеристики.

Что касается цен на свежие машины, приехавшие в Россию, то они по нынешним временам выглядят вполне стандартными. За самые простые комплектации RAV4 дилеры собираются просить от 3 миллионов 900 тысяч рублей, тогда как за более оснащенные до 5 миллионов 850 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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