В Россию привезли новую партию кроссоверов, которые американцы считают лучшими в 2024 году

Компактный класс кроссоверов является одним из самых популярных на мировом рынке. И дело здесь не только в их цене, но и в характеристиках, покрывающих потребности практически любого владельца. Одним из представителей этого сегмента является хорошо известный в России кроссовер Toyota RAV4, очередная партия которого, ввезенная по параллельному импорту, прибыла в страну в первые дни 2024 года.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, отечественные дилеры готовятся выставить на продажу самые свежие варианты RAV4, выпущенные в самом конце 2023 года. Это автомобили, импортированные из нескольких стран, и обладающие разным оснащением.

К примеру, в новой партии есть как машины с 2-литровыми и 2,5-литровыми бензиновыми моторами, хорошо известными россиянам, так и гибридными силовыми установками.

Уникальной особенностью конкретно этой модели Toyota является награда, присвоенная по завершении 2023 года авторитетным автомобильным американским изданием «HotCars». Журналисты назвали машину лучшим компактным кроссовером в 2024-м году.

В список плюсов, которые сделали RAV4 лучшим небольшим SUV, вошли: отличное соотношение цена/качество, надежность и ремонтопригодность, а также приемлемые технические характеристики.

Что касается цен на свежие машины, приехавшие в Россию, то они по нынешним временам выглядят вполне стандартными. За самые простые комплектации RAV4 дилеры собираются просить от 3 миллионов 900 тысяч рублей, тогда как за более оснащенные до 5 миллионов 850 тысяч рублей.