На продажу выставили очень редкий Mitsubishi Lancer Evo VI

История модели Mitsubishi Lancer Evolution была богата на свершения. Но, как известно, с 2015 года в этой книге не было написано ни одной главы и перспектив к тому, что это произойдет в будущем, нет. К счастью, для многих фанатов Lancer Evo всегда есть возможность окунуться в прошлое, чтобы вспомнить о величии этого японского спортивного седана.

На аукцион «Iconic Auctioneers» выставили один из пяти экземпляров Lancer Evolution VI RS Tommi Mäkinen Monte Carlo Edition 2001 года выпуска.

Машина, построенная после беспрецедентной победы гонщика Томми Мяккинена в ралли Монте-Карло, является производной от знаменитого гоночного автомобиля 1999 года.

Автомобиль выделяется на фоне остальных так называемым пакетом Ralliart UK Stage 1 Performance для знаменитого 2-литрового 4-цилиндрового мотора 4G63 с турбонаддувом, который выдавал 280 лошадиных сил в заводской конфигурации.

Подвеска седана была модернизирована и получила специально разработанные амортизаторы Eibach, а трансмиссия представляла собой гоночную конфигурацию с короткими передачами и передним цилиндрическим дифференциалом группы N в раллийной спецификации.

В салоне редчайший Lancer Evo использовал передние кресла фирмы Recaro и тканевую обивку.

Впервые зарегистрированный в июле 2001 года Lancer Evo обладает единственным владельцем, который проехал на машине всего 5 тысяч 627 километров.

Торги состоятся 23 февраля. Аукционный дом ожидает, что итоговая цена знаменитого седана составит от 100 до 120 фунтов стерлингов или 11 миллионов 600 – 14 миллионов рублей по текущему курсу.