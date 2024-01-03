Когда CVT не приговор: раскрыт кроссовер с очень крепким вариатором

Бесступенчатая коробка передач CVT (она же вариатор) создавалась как альтернатива классическому «автомату» и позволяла автопроизводителю экономить на производстве трансмиссии, а также делать машину плавнее и экономичнее в условиях городской эксплуатации. Впрочем, были у нее и недостатки. К примеру проблемы с перегревом и высокой вероятностью проскальзывания ремня, а также дорогостоящий ремонт.

Но существует как минимум один кроссовер, в котором вариатор идет не в ущерб надежности машины. Что это за автомобиль, рассказал портал Daily-Motor.Ru.

Речь идет, разумеется, о Subaru Forester. Японский кроссовер получил сразу два варианта бесступенчатых автоматических коробок, которые назвали Lineatronic.

Начальный вариант с индексом TR580 был предназначен для автомобилей рабочим объемом до 2 литров, тогда как для более мощных инженеры предусмотрели модель TR690, рассчитанную на моторы до 3,6-литров.

В случае с «Форестером» эти трансмиссии работают в связке с 2- и 2,5-литровыми бензиновыми оппозитными двигателями. И демонстрируют себя поистине замечательным образом.

В отличие от вариаторов многих конкурентов автоматические бесступенчатые коробки передач Subaru не склонны к перегреву и в сочетании с фирменной системой полного привода позволяют водителю уверенно чувствовать себя на бездорожье.

При должном обслуживании вариаторы в Forester способны без каких-либо проблем выхаживать вплоть до 250 тысяч километров, что можно считать образцовым показателем для такого вида автоматической трансмиссии.