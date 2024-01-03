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Многие люди узнали, что использовали автомобильный скребок неправильно 

Для них эта информация оказалась настоящим шоком

Текст: Алексей Шмидт
Копия AstroAI 27 Snow Brush and Detachable Ice Scraper 2 EDITED 1

В некоторые вещи заложены функции, которые люди по незнанию не используют, однако именно они помогают использовать их максимально эффективно.

Один из таких примеров – простой автомобильный скребок, который позволяет счистить наледь со стекол машины с помощью физической силы. Недавно выяснилось, что многие автовладельцы десятилетиями использовали его неправильно.

Блогер с YouTube-канала «WhatWhat» обратил на это обстоятельство внимание и показал в своем видеоролике, как правильно пользоваться скребком для льда. Для многих его подписчиков эта информация оказалась абсолютной неожиданностью.

Windshield damage caused by ice scrapers

Дело в том, что зазубрины, расположенные на обратной стороне большинства автомобильных скребков, находятся там не просто так. Перед тем, как начинать счищать лед плоским краем, необходимо использовать именно их. Это позволит нарезать лед, тем самым заметно облегчив снятие наледи со стекол лопаткой. 

Снимок экрана 2024 01 03 в 15.11.44

Многие зрители канала оказались сбиты с толку тем фактом, что столько лет в своей жизни использовали скребок неправильно. Вот только некоторые из подобных комментариев:

«Я удивлен тем, как много людей не знали, что скребок нужно использовать именно так»;

«Я водил машину 17 лет, но только сегодня узнал об этом способе. Впрочем, я пользуюсь скребком нечасто, а просто поливаю стекла теплой водой»;

«Зачем я посмотрела это на ночь? Теперь я не могу заснуть из-за того, что раньше чистила лед неправильно».

Фото:@whatwhat

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