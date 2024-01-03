Многие люди узнали, что использовали автомобильный скребок неправильно 

В некоторые вещи заложены функции, которые люди по незнанию не используют, однако именно они помогают использовать их максимально эффективно.

Один из таких примеров – простой автомобильный скребок, который позволяет счистить наледь со стекол машины с помощью физической силы. Недавно выяснилось, что многие автовладельцы десятилетиями использовали его неправильно.

Блогер с YouTube-канала «WhatWhat» обратил на это обстоятельство внимание и показал в своем видеоролике, как правильно пользоваться скребком для льда. Для многих его подписчиков эта информация оказалась абсолютной неожиданностью.

Дело в том, что зазубрины, расположенные на обратной стороне большинства автомобильных скребков, находятся там не просто так. Перед тем, как начинать счищать лед плоским краем, необходимо использовать именно их. Это позволит нарезать лед, тем самым заметно облегчив снятие наледи со стекол лопаткой.

Многие зрители канала оказались сбиты с толку тем фактом, что столько лет в своей жизни использовали скребок неправильно. Вот только некоторые из подобных комментариев:

«Я удивлен тем, как много людей не знали, что скребок нужно использовать именно так»;

«Я водил машину 17 лет, но только сегодня узнал об этом способе. Впрочем, я пользуюсь скребком нечасто, а просто поливаю стекла теплой водой»;