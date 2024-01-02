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Самый дешевый седан Suzuki, который продается в России, показали в обновленной версии

В продажу машина поступит в ближайшие четыре месяца

Текст: Алексей Шмидт
New Maruti Dzire Rendering

Линейка компании Suzuki для азиатских стран изобилует доступными моделями, часть из которых сейчас продается даже на российском рынке (и стоит около 1,7 млн. рублей). Одна из них – седан Dzire. Машина готовится к переходу в четвертое поколение, с которым 4-дверку ждет немало улучшений, включая обновленный дизайн, доработанный интерьер и внедрение нового бензинового двигателя. 

Как будет выглядеть новая генерация самого дешевого седана Suzuki показали автомобильные художники с портала «AutoBics». Дизайнеры уверены, что в будущем поколении Dzire будет отражать внешнюю эстетику совершенно нового хэтчбека Swift, представленного в прошлом году. 

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Переработанная радиаторная решетка, обновленный передний бампер и новые блоки фар – это лишь минимальная часть из доработок.

У японской новинки будет более угловатый капот, несколько хромированных патрубков выхлопа, расширенные колесные арки, новые задние фонари, переработанный бампер плюс увеличенные в размерах колесные диски. 

2024 Maruti Dzire Rendering

Внутри автомобиль, по слухам, будет черпать вдохновение с кроссовера Suzuki Fronx и сможет выделиться на фоне предшественника более просторным салоном, новой мультимедийной системой с «парящим» сенсорным дисплеем, а также обновленной центральной консолью, 3-спицевым рулевым колесом и другим блоком управления кондиционером. 

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Под капотом машины помимо прежних моторов расположится совершенно новый 1,2-литровый бензиновый агрегат Z-серии, связку которому составит вариатор. Отдача этого двигателя, демонстрирующего потрясающую экономичность и экологичность в новом Swift, составляет 82 лошадиные силы (108 Нм). 

Продажи нового Suzuki Dzire начнутся в ближайшие четыре месяца.

Фото:Autobics

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