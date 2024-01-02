Самый дешевый седан Suzuki, который продается в России, показали в обновленной версии

Линейка компании Suzuki для азиатских стран изобилует доступными моделями, часть из которых сейчас продается даже на российском рынке (и стоит около 1,7 млн. рублей). Одна из них – седан Dzire. Машина готовится к переходу в четвертое поколение, с которым 4-дверку ждет немало улучшений, включая обновленный дизайн, доработанный интерьер и внедрение нового бензинового двигателя.

Как будет выглядеть новая генерация самого дешевого седана Suzuki показали автомобильные художники с портала «AutoBics». Дизайнеры уверены, что в будущем поколении Dzire будет отражать внешнюю эстетику совершенно нового хэтчбека Swift, представленного в прошлом году.

Переработанная радиаторная решетка, обновленный передний бампер и новые блоки фар – это лишь минимальная часть из доработок.

У японской новинки будет более угловатый капот, несколько хромированных патрубков выхлопа, расширенные колесные арки, новые задние фонари, переработанный бампер плюс увеличенные в размерах колесные диски.

Внутри автомобиль, по слухам, будет черпать вдохновение с кроссовера Suzuki Fronx и сможет выделиться на фоне предшественника более просторным салоном, новой мультимедийной системой с «парящим» сенсорным дисплеем, а также обновленной центральной консолью, 3-спицевым рулевым колесом и другим блоком управления кондиционером.

Под капотом машины помимо прежних моторов расположится совершенно новый 1,2-литровый бензиновый агрегат Z-серии, связку которому составит вариатор. Отдача этого двигателя, демонстрирующего потрясающую экономичность и экологичность в новом Swift, составляет 82 лошадиные силы (108 Нм).

Продажи нового Suzuki Dzire начнутся в ближайшие четыре месяца.