Как одна неисправная форсунка может убить весь двигатель на примере Range Rover Sport (фото и видео)

Блогер-автомеханик, публикующий видеоролики на собственном YouTube-канале «I Do Cars», выложил новый сюжет, посвященный Range Rover Sport 2017 года. В нем он попытался выяснить, что стало причиной поломки двигателя британского внедорожника.

Под препарирование попал 3-литровый дизельный мотор Lion V6 с двойным турбонаддувом, который зарекомендовал себя куда надежнее, чем его 2,7-литровая версия. Но, как показала практика, даже он не защищен от неожиданного выхода из строя.

Как и все другие разборы моторов на канале блогер начал с попытки провернуть двигатель. Результат оказался удовлетворительным, но уже тогда стало понятно, что проблема с ним связана совсем не с узлом коленчатого вала, а с чем-то другим.

Механик снял с силового агрегата такие детали как топливопровод, топливную рампу, вакуумную магистраль, шланг охлаждающей жидкости и все шесть форсунок, чтобы получить доступ к головке блока цилиндров в сборе. И обнаружил следующее.

Выяснилось, что в двигатель попадала влага, которая привела к появлению ржавчины на некоторых деталях мотора. Следы коррозии были видны даже на шестернях узла ГРМ. С этого момента основной версией поломки мотора Range Rover Sport 2017 было попадание в него воды. Но не тут-то было.

Продолжая докапываться до истины блогер проверил прокладки, головки поршня и цилиндры мотора, один из которых обладал заметными вертикальными царапинами. Кроме того, повреждения были найдены и на масляном поддоне.

После этого моторист отказался от версии о том, что двигатель Range Rover Sport 2017 «умер» после наводнения, выдвинув более логичную теорию, которая прозвучала следующим образом: 3-литровый дизельный мотор внедорожника «убила» всего лишь одна неисправная форсунка.

Она вызвала избыток топлива в цилиндре, что привело к его перегреву и в конечном счете повредило один из цилиндров. Что касается наличия влаги внутри блока, то она может быть связана лишь с тем, что машина долгое время стояла без движения под открытым небом.