Новый Renault Twingo: что известно о перезапуске знаменитой французской легковушки

Компания Renault активно стремится расширить доступный сегмент электромобилей в Европе. И помочь ей в этом должно новое, четвертое по счету поколение компактного хэтчбека Twingo.

Автомобиль должен получить ряд изменений в дизайне, а также кардинально поменяться технически. Как он будет выглядеть и чего ждать от его оснащения показали и рассказали журналисты издания «Carscoops».

При создании неофициальных рендеров автомобильные художники черпали вдохновение с оригинального Renault Twingo «Legend» образца 1992 года. Машине достались все фирменные черты, сделавшие эту модель знаменитой, но с поправкой на то, что кузов теперь обладает улучшенной аэродинамикой, а дверей у хэтчбека мржет быть пять, а не только три.

Светодиодные фары автомобиля обзавелись простой графикой, вписанной в полукруглые фары спереди и фонари сзади, колеса получили необычный дизайн, напоминающий рисунок дисков нового Duster, лючок для зарядки автомобиля расположился в правом крыле, а на крыше виднеется очертание люка.

В основу нового «Твинго» ляжет модульная архитектура CMF-BEV, ранее называвшаяся AmpR Small. Другие технические подробности о машине засекречены.

Зато известна предварительная цена автомобиля. Ожидается, что стартовая стоимость новой генерации Twingo окажется ниже психологического барьера в 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей). Причем без применения каких-либо субсидий.

Премьера электромобиля запланировано на 2025 год, а в продажу машина поступит в 2026-м. Главными конкурентами для нее на рынке станут Citroen e-C3, Fiat Panda, а также новый электромобиль VW ID.1.