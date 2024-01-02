ДомойАвтоновости сегодняНовый Renault Twingo: что известно о перезапуске знаменитой французской легковушки

Новый Renault Twingo: что известно о перезапуске знаменитой французской легковушки

Машина станет электрокаром и появится в продаже в 2026 году

Текст: Алексей Шмидт
2026 Renault Twingo Rendering 5

Компания Renault активно стремится расширить доступный сегмент электромобилей в Европе. И помочь ей в этом должно новое, четвертое по счету поколение компактного хэтчбека Twingo.

Автомобиль должен получить ряд изменений в дизайне, а также кардинально поменяться технически. Как он будет выглядеть и чего ждать от его оснащения показали и рассказали журналисты издания «Carscoops».

2026 Renault Twingo Rendering 8

При создании неофициальных рендеров автомобильные художники черпали вдохновение с оригинального Renault Twingo «Legend» образца 1992 года. Машине достались все фирменные черты, сделавшие эту модель знаменитой, но с поправкой на то, что кузов теперь обладает улучшенной аэродинамикой, а дверей у хэтчбека мржет быть пять, а не только три.

Светодиодные фары автомобиля обзавелись простой графикой, вписанной в полукруглые фары спереди и фонари сзади, колеса получили необычный дизайн, напоминающий рисунок дисков нового Duster, лючок для зарядки автомобиля расположился в правом крыле, а на крыше виднеется очертание люка.

2026 Renault Twingo Rendering 7

В основу нового «Твинго» ляжет модульная архитектура CMF-BEV, ранее называвшаяся AmpR Small. Другие технические подробности о машине засекречены. 

Зато известна предварительная цена автомобиля. Ожидается, что стартовая стоимость новой генерации Twingo окажется ниже психологического барьера в 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей). Причем без применения каких-либо субсидий. 

Премьера электромобиля запланировано на 2025 год, а в продажу машина поступит в 2026-м. Главными конкурентами для нее на рынке станут Citroen e-C3, Fiat Panda, а также новый электромобиль VW ID.1.

Источник:CarsCoops
Фото:CarsCoops

Интересное по теме:

Рекомендуем:

В Японии стала бестселлером коробка из-под салфеток в виде Nissan Skyline R34

Самый дешевый седан Suzuki, который продается в России, показали в обновленной версии

В Сеть утекли фото новой Hyundai Creta: она будет брутальной и суперсовременной

Раскрыт простейший способ повысить топливную экономичность автомобиля на 2% 

В Россию начали ввозить самый крепкий автомобиль Hyundai

Как одна неисправная форсунка может убить весь двигатель на примере Range Rover Sport (фото и видео)

В Россию начали ввозить большой рамный корейский пикап за 5 млн рублей

Новое поколение 7-местного кроссовера Peugeot показано на первых изображениях

Как разморозить лобовое стекло автомобиля остатками напитков с посленовогоднего стола 

Раскрыты распространенные проблемы, которых стоит остерегаться владельцам BMW

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+