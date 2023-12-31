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Раскрыт способ как снизить расход топлива автомобиля на 10% одним простым шагом

В этом поможет хорошо известный «расходник»

Текст: Алексей Шмидт
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Цены на топливо остаются высокими, причем не только в России, но и за рубежом, тем самым забирая из семейного бюджета приличную часть средств. Отказаться от заправок – невозможно, ведь без топлива машина никуда не поедет. Но существует способ снизить затраты на горючее. И для этого не понадобится делать ничего экстраординарного.

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Специалисты издания «Express» со ссылкой на экспертов «Xcite Car Leasing», рассказали о том, как можно сократить расход топлива, следуя простому методу в преддверии нового года. Они советуют проверить воздушный фильтр машины и если он сильно загрязнен, то осуществить его замену.

Дело в том, что забитые воздушные фильтры заставляют работать как бензиновый, так и дизельный двигатель интенсивнее, тем самым увеличивая потребление ими горючего. 

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Утверждается, что замена сильно забитого «фильтра свежего воздуха» позволит не только снизить расход топлива примерно на 10 процентов, но и значительно повысить ускорение машины. 

Для того, чтобы не доводить двигатель автомобиля до состояния, когда ему требуется работать более интенсивно, а значит потреблять повышенное количество горючего, рекомендуется менять воздушный фильтр на новый во время прохождения планового технического осмотра, то есть примерно раз в 10-12 тысяч километров пробега.

Благо, сам по себе он стоит не сильно дорого и в зависимости от модели и марки машины потребует суммы от 500 до 2 тысяч рублей. 

Источник:Express

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