Новый секретный проект Renault/Dacia показали на первых изображениях

Компания Renault, владеющая румынским брендом Dacia, готовится расширить линейку моделей, построенных на платформе «свежего» Duster. Он, напомним, переехал на архитектуру CMF-B и был представлен в конце ноября.

По информации французского издания «L’Argus», вслед за «Дастером» в 2025 году в продажу поступит «паркетник» Bigster, а годом спустя линейка автопроизводителя пополнится соплатформенным компактным семейным универсалом.

Сейчас проект носит заводское наименование C-Neo, но ближе к серийному воплощению может получить другое имя.

Судя по рендерным изображениям, выложенным в Сеть независимыми дизайнерами из Франции, новый универсал будет представлять собой автомобиль с элементами экстерьера третьей генерации Duster, а также 7-местного кроссовера Bigster, у которых он унаследует архитектуру CMF-B.

Ожидается, что длина автомобиля составит примерно 4,6-метра. Машине достанется увеличенный дорожный просвет по сравнению с обычными представителями этого сегмента, а также кроссоверный пластиковый обвес спереди, сзади и по бокам.

Под капотом автомобиля должен расположиться 1,2-литровый бензиновый турбомотор, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Связку ему составит новая роботизированная трансмиссия DW23 с двойным сцеплением.

Привод машины в базе будет передним, но у покупателей появится возможность выбрать в том числе полноприводный универсал (в качестве опции).

Премьера автомобиля состоится в 2026 году.