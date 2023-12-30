В Россию начали ввозить самый надежный автомобиль Nissan 

Компания Nissan никогда не считалась японским автопроизводителем, который выпускает самые надежные автомобили. Впрочем, в его линейке существует несколько моделей, которые являются если не лучшими, то одними из лучших с точки зрения безотказной эксплуатации. Ближайший пример – внедорожник, являющийся прямым конкурентом земляка Toyota Sequoia и американского Chevrolet Tahoe.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, один из автомобильных дилеров, специализирующихся на параллельном импорте, привез в Россию небольшую партию внедорожников Nissan Armada.

Машины 2023 года приехали из Китая. Причем, как утверждает автосалон, машины прибыли в РФ прямо с завода Nissan в «Поднебесной».

Armada – это трёхрядный внедорожник длиной 5,3-метра и колесной базой, превышающей отметку в 3 метра.

Машина оснащается 5,6-литровым бензиновым двигателем, мощность которого равна 400 лошадиным силам. Ассистирует мотору классическая 7-диапазонная автоматическая коробка передач и система полного привода.

Интересный момент, касающийся этой модели Nissan, связан с тем, как она позиционируется во всем модельном ряду компании. К примеру, авторитетное издание «iSeeCars» называет Armada самым надежным автомобилем в линейке Nissan по итогам 2023 года.

За безотказность машине присвоили оценку в 8,7-балла из 10, что на 0,1 балла больше, чем результат Nissan Maxima, и на 0,2 балла лучше показателя Nissan Pathfinder.