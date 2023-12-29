Раскрыт способ, как категорически нельзя размораживать лобовое стекло автомобиля

Аналитическая компания Aviva провела исследование, в ходе которого выяснилось, что примерно 5 процентов автомобилистов из 1000 в Великобритании пользуются для разморозки лобового стекла автомобиля крайне опасным для него способом.

Издание «Express» опубликовало статью, в которой напомнило, что такой метод оттаивания «лобового» машины недопустим, если автовладелец хочет сохранить стекло в целом состоянии.

В исследовании «Aviva» утверждается, что на 2 тысячи опрошенных приходится 11% тех, кто для очистки стекла автомобиля от льда и инея пользуется кипятком. Причем даже несмотря на то, что им известно о возможных последствиях такого решения.

Вместе с тем, глава отдела маркетинга одной из крупнейших компаний по изготовлению стекол для машин «Autoglass» напоминает, что контакт горячей воды с хрупким и холодным лобовым стеклом машины часто приводит к фатальным для него последствиям:

«В спешке, когда хочется быстро избавиться от наледи и инея, некоторые водители могут поддаться соблазну облить стекло кипятком. Но этой тактики стоит решительно избегать, поскольку внезапное изменение температуры приводит к расширению стекла и мелкие сколы на нем начинают драматическим образом превращаться в трещины».

Кроме того, зарубежный эксперт отметил, что стекло совсем необязательно треснет, если растопить лед на нем кипятком. Однако такая процедура с каждым разом будет делать его состав все более и более хрупким и склонным к различного рода повреждениям.