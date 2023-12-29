В Россию начали ввозить новый малоизвестный минивэн Toyota

Компания Toyota имеет в своем портфолио множество моделей, неизвестных российским покупателям, поскольку продает их лишь на отдельных рынках. Причем одинаковое название машины совсем не значит, что она представляет собой одно и то же. Один из примеров – автомобиль Granvia, который недавно начали ввозить на российский рынок по параллельному импорту.

Granvia – это микроавтобус, представляющий собой аналог Toyota Hiace. Машину продают в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Но у нее есть альтернативный вариант, созданный специально для китайского рынка. В «Поднебесной» Granvia является легким минивэном, а также родственником Sienna. И, как выяснил Daily-Motor.Ru, партия таких машин недавно поступила в Россию.

Это автомобили 2023 года выпуска, укомплектованные 3,5-литровым бензиновым мотором, работающим в связке с электрическим довеском. Мощность силовой установки равна 277 лошадиным силам, а в качестве трансмиссии используется классический «автомат».

Длина минивэна составляет 5,2-метра, а размер колесной базы превышает отметку в 3 метра. Благодаря внушительным габаритам внутри автомобиля может с большим комфортом расположиться до семи человек, но ввезенные в РФ машины идут с 6-местной компоновкой и двумя «капитанскими» креслами на среднем ряду.

Что касается порядка цен на эту модель Toyota, известную только в Китае, то за нее на российском рынке просят минимум 5 миллионов 345 тысяч рублей.