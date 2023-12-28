Пугает параллельная парковка? Идеальный помощник для нее существовал еще в 1950-х

Так называемая параллельная парковка, когда машина занимает место вдоль бордюра, неприятное событие для многих водителей, которое они стараются избегать. Одна из главных причин – страх повредить краску на легкосплавных колесных дисках. Но, как оказалось, способ решить эту проблему придумали и использовали еще в 50-х годах прошлого столетия. И назвалось это приспособление «щуп бордюра».

Информацию о нем раскрыли журналисты чешского портала «Auto». Как оказалось, лайфхак, как не допустить повреждения колесных дисков и нижней части кузова машины, появился еще 70 лет назад и позволял идеальным образом запарковать машину параллельно бордюру без посторонней помощи.

В 50-х на американских автомобилях стали появляться специальные металлические тросы с пружиной, которые врезались в бордюр как только крыло автомобиля оказывалось в опасной близости к его поверхности.

Пружина не давала «системе» сломаться, и как только машина отъезжала от препятствия, она возвращалась к исходной форме.

Как правило, щуп бордюра монтировался в районе передних колес, но некоторые использовали его и сзади.

В современном мире существовало несколько попыток воспроизвести такую систему на новый лад с использованием электроники. В основе разработок, которые так и не добрались оформления патента, лежали оптические датчики, обнаруживающие опасно близкое препятствие.

Через блок управления система сообщала водителю положение машины и точное расстояние до бордюра, тем самым предупреждая о возможном столкновении колеса с бетонным поребриком. Но по определенным причинам ни одна из таких опций так и не увидела свет ни на одном серийном автомобиле.