Эксперт рассказал, как сэкономить 25 процентов топлива одним простым приемом

Цены на топливо продолжают расти, причем как в России, так и за рубежом, и ничего с этим не поделать. Но существует способ, который позволит сократить затраты на горючее. И для того, чтобы реализовать такую задумку, понадобится лишь определенный алгоритм, которому стоит следовать водителю.

Блогер с ником «cazzatime» опубликовал на своих страницах в соцсетях лайфхак как добиться от своего автомобиля большей экономии топлива. Благодаря нему можно сохранить внушительную часть семейного бюджета, который тратится на заправку машины. Вот только подойдет способ только для машин с МКПП.

По словам мужчины, позиционирующего себя как эксперта, грамотная работа с коробкой передач машины даст возможность оставить в баке на 25 процентов больше топлива, чем без нее:

Вместе с тем блогер напомнил, что быстрая езда далеко не всегда позволяет сэкономить горючее:

«Не превышайте скорость. Исследования показывают, что при движении со скоростью 125 километров в час сжигается на 25% больше топлива, чем при 115 км/ч».

Контролировать экономию топлива эксперт предлагает слежкой за оборотами с помощью тахометра, либо слушая звук двигателя. И советует проверить давление в шинах, не допуская его снижения, а также избавиться от лишнего груза и всего, что добавляет кузову сопротивление потокам встречного воздуха.

Ранее агенство RAC опубликовало исследование, в котором рассказало, что максимальная экономия топлива при езде по городу и пригородам обеспечивается при переключении передач на отметке примерно в 2000 об/мин.