Стало известно как можно быстро понять, что машина вот-вот серьезно сломается 

Топливная система автомобиля сложна и может стать причиной выхода машины из строя, причем в любое время и будь то модель с бензиновым, либо дизельным двигателем. Но как минимум одну приближающуюся неприятность можно распознать, если послушать, какой звук исходит из места, где находится крышка топливного бака. О нем накануне рассказало издание «Express» со ссылкой на бывшего механика с 55-летним стажем Скоти Киллера.

По словам мужчины, вой, исходящий из места, где у машины расположена заливная горловина бензобака, при работающем двигателе может указывать на скорый выход из строя топливного насоса.

Помимо наличия громкого скулящего шума из бензобака британский эксперт назвал еще несколько методов, как можно распознать приближающуюся поломку этой детали.

Первый заключается в проблемах при запуске двигателя машины по утрам. Если мотор «схватывается» не сразу, это может быть признаком того, что топливный насос постепенно выходит из строя.

Второй способ понять, что эта жизненно важная деталь автомобиля скоро сломается, это потеря машиной ускорения при резком нажатии педали акселератора.

Специалист из «Туманного Альбиона» отмечает, что поломка топливного насоса является очень серьезной проблемой, так как после того, как он перестанет качать горючее, двигатель машины просто перестанет работать, поставив водителя на дороге в затруднительное положение.

Лучшим вариантом не оказаться застигнутым врасплох этой поломкой при наличии любого из описанных выше симптомов станет проверка и, если это необходимо, замена выходящей из строя запчасти.