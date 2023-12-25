В Россию привезли «Уазик» мечты: это супервнедорожник из Великобритании

Британская автомобильная марка Ineos Automotive начала продажи в Европе своего нового рамного внедорожника, получившего имя Grenadier, еще в конце 2022 года, но в силу множества причин эта машина добралась до России только спустя год. Да еще и в единственном экземпляре.

Объявление о продаже уникального для нашего рынка автомобиля обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга местных классифайдов. Им оказалась машина 2023 года выпуска в начальном варианте оснащения.

Напомним, внедорожник Grenadier представляет собой 5-дверную рамную модель с неразрезными мостами, системой постоянного полного привода и «понижайкой» с возможностью блокировки всех имеющихся дифференциалов (их у машины сразу 3), чем частично напоминает внедорожники отечественной марки «УАЗ».

При этом продукция Ineos гораздо более современна, чем ульяновского автозавода, и использует продвинутое техническое оснащение в виде 6-цилиндровых моторов BMW мощностью 249 и 286 лошадиных сил, работающих в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач фирмы ZF.

На разгон с места до «сотни» у Grenadier уходит в среднем 9-секунд, а максимальная скорость машины может быть не более 160 километров в час.

В Европе за супервнедорожники Ineos сейчас просят от 59 тысяч 900 евро или около 6 миллионов рублей, но уникальное предложение для российского рынка оценено гораздо дороже. Единственный ввезенный в РФ по параллельному импорту Grenadier стоит у нас 12 миллионов рублей.