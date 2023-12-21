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В гамме Renault появится новый недорогой купе-кроссовер: первое изображение

В его основу ляжет концепт Bigster

Текст: Алексей Шмидт
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Премьера концептуального кроссовера Renault Bigster состоялась в 2021 году, после чего французы пообещали, что серийный вариант этой модели дебютирует в 2025-м. Но, как оказалось, речь будет идти не только о «паркетнике» с классическим кузовом, а еще и о машине «молодежного» формата с кузовом кросс-купе. Как он может выглядеть показали независимые дизайнеры из Испании.

Новая информация о проекте Bigster говорит о том, что кроссовер будет реализован как в традиционном для него кузове, так и варианте с покатой линией крыши. Первый появится в 2025 году, а дебют второго запланирован на середину 2026-го.

Dacia Bigster Concept2

Машина должна разделить платформу CMF-B с оригинальным Bigster (на изображении выше) и получить те же габариты, но чуть меньшую высоту кузова. 

На рендере машина показана с логотипом Dacia, но на отдельных рынках ее будут продавать и под маркой Renault.

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Автомобилю достанется характерный дизайн с передней светотехникой и задними фонарями с рисунком в виде буквы «Y», а также радиаторная решетка в виде хромированных штрихов, продвинутый пластиковый обвес, придающий машине брутальности, и скрытые в задних стойках дверные ручки. 

Главным отличием Bigster Coupe от этой модели в классическом кузове будет скошенная линия крыши, которая сократит пространство в салоне и багажнике, но сделает машину более привлекательной в визуальном плане. 

Техническую часть машина должна унаследовать у уже дебютировавшего Renault Duster третьего поколения, получив под капот гибридные силовые установки мощностью от 130 лошадиных сил. 

Источник:Motor.es
Фото:Motor.es

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