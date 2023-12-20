Новый кроссовер Mazda CX-70 унаследует двигатели у большого CX-90

Японский автопроизводитель Mazda продолжает расширение собственной линейки кроссоверов нового поколения, в которое должны войти CX-50, CX-60, CX-70, CX-80, а также CX-90. Из 5 новинок компании в SUV-сегменте на сегодняшний день дебютировало только 3, а «семидесятка» и «восьмидесятка» только ожидают премьеры.

Подробностей об обоих пока немного, но, как выяснилось сегодня, для первого уже зарезервирована линейка двигателей.

По информации издания «CarBuzz», новая Mazda CX-70 получит под капот сразу три силовые установки.

Согласно патенту, обнаруженному в базе организации с абреввиатурой «CARB», две из них будут представлять собой гибридные агрегаты на базе 3,3-литрового ДВС, а последний 2,5-литровый подключаемый гибрид. Все они, напомним, уже предложены в самом крупном «паркетнике» компании – CX-90.

В случае с каждым будет работать безальтернативный полный привод и 8-диапазонная автоматическая коробка передач.

Ранее стало известно о том, что Mazda отложила премьеры кроссовера CX-70 на неопределенный срок. Но если ориентироваться на патентную заявку, зарегистрированную для этого автомобиля накануне, то дебют машины может состояться в течение 2024 года.