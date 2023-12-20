Генеральный директор компании Tesla Илон Маск неоднократно предупреждал об опасностях, которые несет в себе искусственный интеллект, а также о возможных катастрофах, способных постигнуть автомобильную промышленность, если активно использовать эту технологию. Что интересно, первым пострадавшим от нее оказалась компания Chevrolet. Причем необычным способом.

Дело в том, что у американского концерна General Motors (владеет маркой Chevrolet) имеется собственный официальный чат-бот, который работает на базе искусственного интеллекта, черпая программное обеспечение у ChatGPT.

Узнав об этом пользователи начали активно задавать чат-боту каверзные вопросы, ответы на которые вряд ли устроили маркетологов GM.

Chevrolet Silverado

К примеру, в одном из них искусственный интеллект ответил, что пикап Ford F-150 Lighting известен своей проходимостью, впечатляющим запасом хода и возможностью буксировки, но не упомянул Chevrolet Silverado (на фото выше).

Не менее забавно вышло, когда чат-бот Chevrolet попросили назвать компании, выпускающие надежные машины. Сгенерированный ответ прозвучал следующим образом:

«Такие бренды, как Lexus, Toyota и Honda часто хвалят за их долговечность и высокий уровень надежности».

Кроме них чат-бот Chevrolet похвалил BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class, Audi A7 и Genesis G80, а также порекомендовал BMW 3-Series как «быструю, беспроблемную и приятную в управлении» машину, но не упомянул при этом ни одного автомобиля компании, которой он принадлежит.