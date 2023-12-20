Раскрыт лайфхак, как заставить стекла машины не запотевать одним незаменимым мужским аксессуаром

Одна из частых проблем, с которой сталкиваются автомобилисты при наступлении холодов, это образование влаги на стеклах своих машин. Их запотевание изнутри чревато резким ухудшением видимости, а значит повышенным риском попасть в ДТП.

Блогер с ником «Smart Fox» решил продемонстрировать своим зрителям лайфхак, который позволит избавиться от такой напасти. Для этого он задействовал нестандартный прием с использованием одного незаменимого мужского аксессуара.

Речь идет о пене либо геле для бритья. С помощью каждого из них можно предотвратить запотевание стекол и последующее появление наледи внутри автомобиля в холодные зимние утра.

Все, что необходимо, чтобы воспользоваться этим хоть и нелогичным, но действенным методом – небольшое количество «спецсредства» для бритья, нанесённого на салфетку из микрофибры, а затем ей же на стекла.

Растерев и продержав его там примерно 2-3 минуты можно неспешно убирать налет чистой тканью.

Утверждается, что лайфхак позволяет создать на внутренней поверхности стекол машины защитный слой, который гарантирует, что к ним больше не будет цепляться влага, а значит они не запотеют и не замерзнут изнутри в морозное зимнее утро.

Проверить, работает ли метод, можно «не отходя от кассы». Достаточно дыхнуть на стекло, куда был нанесен гель или пена для бритья, а затем на место, где защитного покрытия еще нет.

Там, где образовалась невидимая пленка, больше ничего не запотеет, тогда как на стеклах, которые только ожидает эта процедура, появится характерное пятно из капелек влаги.