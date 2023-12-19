В Россию начали ввозить новый дешевый хэтчбек Kia с «утренним» названием

Корейский автопроизводитель Kia остановил свои заводы в России и прекратил официальные поставки машин в страну, опасаясь вторичных санкций, но это не мешает его машинам вполне легально продаваться на нашем рынке и по сегодняшний день и пополняться новыми моделями. Недавно в их числе оказался бюджетный хэтчбек, который уже предлагался в РФ, правда под другим именем.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, в Россию приехала партия хэтчбеков Kia Morning. Машины 2023 года выпуска ввезли из Южной Кореи. Россиянам эта модель «Киа» с названием, переводящимся как «Утро», известна под альтернативным именем – Picanto.

Маленькая 5-дверка пережила обновление у себя на родине в середине этого года и сохранила компактные габариты. К примеру, расстояние от ее переднего до заднего бампера равно всего 3,6-метрам.

На российский рынок Kia Morning приехал с безальтернативным для этой модели литровым 3-цилиндровым атмосферным мотором MPI, выдающим 76 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 4-скоростной классической автоматической трансмиссией.

Несмотря на то, что в Южной Корее этот хэтчбек Kia считается самым бюджетным автомобилем в линейке марки, в России такие машины стоят совсем недешево. За новенькие Morning на нашем рынке просят без малого 2 миллиона рублей.