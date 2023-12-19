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Раскрыта опасность размораживателей стекол для автомобилей

Распространенный зимний лайфхак может обойтись машине дорогостоящими повреждениями

Текст: Алексей Шмидт
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С приходом зимы владельцы автомобилей стали все чаще использовать так называемые размораживатели для стекол своих машин, чтобы оперативно избавляться от наледи на их стеклах. Но, как оказалось, такой метод имеет один недостаток, который способен привести к большим затратам. 

Как пишет британское издание «Express» ссылкой на эксперта Джеймса Летта, антиобледенители способны повредить отделку автомобиля или его кузов, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Он советует водителям не полагаться на присадки при снижении температур и отогревать стекла по старинке – салонной печкой:

«Я не люблю антиобледенители. На их банках написано, что состав не повреждает кузовные детали, но очевидно, что со временем пластиковые накладки, на которые он попадает, начинают выцветать и становиться хрупким». 

Вместо использования такого метода разморозки стекол британский эксперт советует задействовать более долгий, но классический метод отогрева стекол штатным салонным отопителем:

«Я считаю, что если поездка не требует экстремальной срочности, нет причин не давать стеклам оттаять самостоятельно. Заодно это будет лучше для машины, ведь вы позволите ее двигателю прогреться в стабильном темпе». 

 С этим утверждением согласны эксперты другого портала из «Туманного Альбиона» – «CarLeasing».

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Вот что советуют они:

«Популярные размораживатели содержат химические вещества, вредные для некоторых материалов автомобиля. Также они могут нанести вред окружающей среде из-за используемых химикатов, а иногда и из-за контейнеров, в которых продаются. Если вы не знаете, как лучше всего очистить стекла автомобиля от наледи не причиняя ему вреда, более безопасной альтернативой может стать обычный скребок для льда».

Источник:Express

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