Раскрыта опасность размораживателей стекол для автомобилей

С приходом зимы владельцы автомобилей стали все чаще использовать так называемые размораживатели для стекол своих машин, чтобы оперативно избавляться от наледи на их стеклах. Но, как оказалось, такой метод имеет один недостаток, который способен привести к большим затратам.

Как пишет британское издание «Express» ссылкой на эксперта Джеймса Летта, антиобледенители способны повредить отделку автомобиля или его кузов, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Он советует водителям не полагаться на присадки при снижении температур и отогревать стекла по старинке – салонной печкой:

Вместо использования такого метода разморозки стекол британский эксперт советует задействовать более долгий, но классический метод отогрева стекол штатным салонным отопителем:

«Я считаю, что если поездка не требует экстремальной срочности, нет причин не давать стеклам оттаять самостоятельно. Заодно это будет лучше для машины, ведь вы позволите ее двигателю прогреться в стабильном темпе».

С этим утверждением согласны эксперты другого портала из «Туманного Альбиона» – «CarLeasing».

Вот что советуют они: