В Россию начали завозить новый престижный японский купе-кроссовер, неизвестный нашему покупателю

Линейка компании Honda, несмотря на уход с российского рынка еще в самом начале 2022 года, продолжает пополняться новыми, неизвестными для россиян моделями. Основными действующими лицами в поставках новинок этой японской компании теперь являются не официальные импортеры, а параллельные.
Именно они на этой неделе привезли на наш рынок большой кроссовер, который может быть неизвестен большинству россиян.
Как выяснил Daily-Motor.Ru, дилеры, торгующие параллельно импортированными машинами, разместили на популярных отечественных классифайдах объявления о продаже автомобиля Honda UR-V.
Это крупный «паркетник» с купеобразным силуэтом, который выпускается в Китае на совместном предприятии Dongfeng и Honda и является самым крупным и престижным в «поднебесной» гамме японского автопроизводителя.
Длина машины равна 4,8-метрам, ширина – 1,9-метрам, высота – 1,7-метрам, а расстояние между осями составляет 2,8-метра.
Премиальности автомобилю придают задние двери, способные распахиваться на угол в 90 градусов, а также отделка салона из кожи, передние кресла с функциями вентиляции и обогрева, система активного шумоподавления, панорамный люк в крыше и многое другое.
Вся партия UR-V, прибывших в Россию, оснащена безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором на 272 лошадиные силы, тогда как в Китае у этой модели есть еще и «младший» двигатель на 1,5-литра мощностью 188 «сил».
В качестве трансмиссии для двухлитровых кроссоверов Honda используется современная 9-диапазонная автоматическая коробка передач, которой ассистирует система полного привода.
Цены на Honda UR-V на российском рынке стартуют с отметки в 7 миллионов 590 тысяч рублей и в отдельных случаях могут доходить до 9 миллионов рублей.